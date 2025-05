San Bartolomé reclama retirar la antena de telefonía en suelo privado en Güime

José R. Sánchez López San Bartolomé Domingo, 25 de mayo 2025, 22:27 Comenta Compartir

A finales de abril vieron los vecinos de Güime como quedaba colocada la estructura principal de una antena de telefonía. De inmediato se inició un proceso de movilización para protestar por el hecho, al considerar se que se iba a poner en riesgo de la salud de muchas personas. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, en paralelo, se emprendieron acciones, constando que ya se han tomado medidas para reclamar la desmantelación.

Los vecinos presentaron en la mañana del jueves pasado un primer lote de firmas de protesta en dependencias municipales. En concreto, 180 rúbricas. «Y seguimos recogiendo», según José Medina, portavoz del colectivo de residentes en Güime, quien advierte de que se encuentra la infraestructura «en una zona de paso de jable». Y añade el representante vecinal que hay implicación sobre «suelo rústico protegido».

En próximas fechas habrá un segundo lote de firmas. Estas muestras de apoyo serán parte de los documentos que los contrarios a la antena objeto de polémica tienen intención de presentar ante el Diputado del Común, así como al Defensor del Pueblo. Y no se descarta acudir a otras instancias oficiales.

Está considerada 'ilegal'

Los vecinos cuentan con el respaldo de todos los grupos políticos con presencia en el Consistorio. En este orden, el alcalde, Isidro Pérez, lleva días trasladando que la infraestructura es «ilegal». Y basa la aseveración en que no cuenta con licencia municipal, entre otras carencias.

El operador que ha promovido la instalación registró la solicitud en 2020. Desde entonces se adoptaron medidas en el Consistorio para evitar la presencia del artilugio, en base a varias consultas técnicas internas y a sabiendas de la negativa de los vecinos a tener junto a sus domicilios un elemento que podría afectar a su salud en cuanto empezara a entrar en servicio.

Y se ha dicho a los vecinos que se quiere mantener la dinámica. «Seguiremos paralizando el procedimiento», según Isidro Pérez.

Sin enganche eléctrico

Para ser operativa, la antena precisa de tener conexión eléctrica. Y no hay visos de que pueda el operador resolver esta circunstancia a corto plazo. Es así a causa de que desde el Ayuntamiento, según manifestó el alcalde a CANARIAS7, se ha dado traslado a Endesa de documentación donde se advierte de que no cuenta la infraestructura con licencia, ni hay intención de que haya un cambio de opinión. En consecuencia, no hay fundamentos legales para sustentar la conexión energética crucial para que la antena pueda ponerse en marcha.

Además, también se ha trasladado a Canal Gestión Lanzarote un documento similar al de Endesa, para evitarse con ello que la parcela tenga enganche de agua.

Los vecinos ven con agrado el proceder municipal. No obstante, van a seguir movilizándose, «porque estamos luchando para que no se ponga en marcha», según se proclama por José Medina.

Cabe añadir que responsables municipales y vecinos son sabedores de que hay mucha opciones de tener que esperar a la vía judicial para ver qué acontece. Y asumen que habrá que esperar para la desmantelación. Hay precedentes al respecto en varios puntos de la isla. En Arrecife se vivieron episodios en las calles Juan de Quesada y José Pereyra Galviaty. Hubo un caso sonado en La Tiñosa. Y en orden local, hubo conflicto por una antena en Playa Honda, en la calle Velero.