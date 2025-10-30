Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 31 de octubre de 2025
Obras en el gimnasio hace cerca de dos años atrás. C7

San Bartolomé pide acabar el gimnasio municipal

Se demanda al Cabildo que tome medidas o que facilite la implicación del Consistorio

CANARIAS7

San Bartolomé

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27

Comenta

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, se ha dirigido al Cabildo para reclamar que se retomen y finalicen las obras de reforma del gimnasio municipal. La actuación lleva meses de retraso, al ser necesaria la modificación del proyecto.

El bloqueo lo achaca el regidor a «la incapacidad del Cabildo para actuar y resolver el modificado necesario que se realizó para corregir cuestiones técnicas una vez comenzada la obra».

Se demanda resolver el expediente objeto de polémica. Y en caso de no ser posible, el alcalde insta al Cabildo a que «se devuelva el proyecto al Ayuntamiento si no tiene capacidad de gestión y mantenga la financiación comprometida».

«Estamos preparados para ejecutar esta obra y culminarla cuanto antes, pero necesitamos el apoyo económico que ya estaba previsto. Los vecinos y vecinas de San Bartolomé no pueden seguir esperando», según Isidro Pérez.

Atendiendo a la previsión técnica, el gimnasio contará con dos plantas, al añadirse una a la ya existente. La baja seguirá funcionando como parte principal, con prioridad para el deporte funcional y los entrenamientos con aparatos; mientras que la superior contará con media docena de salas multiusos, que servirán para las actividades monitorizadas, como CANARIAS7 publicó en 2024.

