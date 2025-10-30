San Bartolomé pide acabar el gimnasio municipal Se demanda al Cabildo que tome medidas o que facilite la implicación del Consistorio

CANARIAS7 San Bartolomé Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, se ha dirigido al Cabildo para reclamar que se retomen y finalicen las obras de reforma del gimnasio municipal. La actuación lleva meses de retraso, al ser necesaria la modificación del proyecto.

El bloqueo lo achaca el regidor a «la incapacidad del Cabildo para actuar y resolver el modificado necesario que se realizó para corregir cuestiones técnicas una vez comenzada la obra».

Se demanda resolver el expediente objeto de polémica. Y en caso de no ser posible, el alcalde insta al Cabildo a que «se devuelva el proyecto al Ayuntamiento si no tiene capacidad de gestión y mantenga la financiación comprometida».

«Estamos preparados para ejecutar esta obra y culminarla cuanto antes, pero necesitamos el apoyo económico que ya estaba previsto. Los vecinos y vecinas de San Bartolomé no pueden seguir esperando», según Isidro Pérez.

Atendiendo a la previsión técnica, el gimnasio contará con dos plantas, al añadirse una a la ya existente. La baja seguirá funcionando como parte principal, con prioridad para el deporte funcional y los entrenamientos con aparatos; mientras que la superior contará con media docena de salas multiusos, que servirán para las actividades monitorizadas, como CANARIAS7 publicó en 2024.