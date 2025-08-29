San Bartolomé estrena camiones de basura Se ha hecho una inversión de casi medio millón de euros

CANARIAS7 San Bartolomé Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04

Desde este semana están en servicio los dos nuevos camiones para la recogida de residuos sólidos urbanos de San Bartolomé, adquiridos por el Consistorio, con un desembolso cercano al medio millón de euros.

«Son muy importantes para adaptar el servicio de limpieza a las necesidades de la ciudadanía», según el alcalde, Isidro Pérez; añadiendo Raúl Pérez, concejal del ramo, que los vehículos servirán para aumentar el nivel de eficacia en la recogida de la basura.

El servicio de recogida de los residuos se presta directamente por trabajadores municipales, algo que pone en valor la apuesta por la gestión pública en materia de limpieza y cuidado del entorno de San Bartolomé.

Los nuevos camiones son de la marca MAN – Ros Roca. La compra es el fruto de un concurso público habilitado hace algunos meses atrás.