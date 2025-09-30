Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades en una actividad en el Teatro El Salinero. C7

El Salinero, en la Red Española de Teatros

El acuerdo adoptado por el Cabildo permitirá optimizar recursos del primer espacio escénico lanzaroteño

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56

El Cabildo ha dado luz verde a la adhesión del Teatro El Salinero a la Asociación Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

El principal espacio escénico de la isla se integra en una red nacional que permitirá reforzar su programación cultural y establecer lazos de cooperación.

«Integrarnos en la Red Española de Teatros supone abrir nuevas oportunidades de colaboración, enriquecer la programación y consolidar a El Salinero como un referente cultural que conecta Lanzarote con los principales escenarios públicos de España», según Jesús Machín Tavío, consejero de Cultura.

«El Cabildo apuesta por un modelo cultural que sitúa a la isla en el mapa nacional e internacional. La incorporación de El Salinero a esta red nos permitirá traer más propuestas de calidad, apoyando a los sectores artísticos y económicos de la isla», en versión del presidente, Oswaldo Betancort.

Más de un centenar

Dependiente del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música); la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública es una plataforma de referencia en el ámbito cultural que agrupa a más de un centenar de instituciones de todo el país.

Su objetivo es promover la cooperación entre teatros públicos, impulsar la movilidad de espectáculos, favorecer el acceso de la ciudadanía a la cultura y respaldar la creación artística contemporánea.

Con esta adhesión, el Teatro El Salinero, en la Medular de Arrecife, se integra en un circuito nacional de programación, proyectos y formación que contribuirá a enriquecer la vida cultural de la isla, al tiempo que fortalece la proyección de Lanzarote como territorio comprometido con la cultura y las artes escénicas; según la visión trasladada desde la primera Corporación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  5. 5 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  7. 7 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  8. 8 La Catedral Bistró en Arucas, probablemente uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria
  9. 9 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  10. 10 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Salinero, en la Red Española de Teatros

El Salinero, en la Red Española de Teatros