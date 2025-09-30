El Salinero, en la Red Española de Teatros El acuerdo adoptado por el Cabildo permitirá optimizar recursos del primer espacio escénico lanzaroteño

El Cabildo ha dado luz verde a la adhesión del Teatro El Salinero a la Asociación Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

El principal espacio escénico de la isla se integra en una red nacional que permitirá reforzar su programación cultural y establecer lazos de cooperación.

«Integrarnos en la Red Española de Teatros supone abrir nuevas oportunidades de colaboración, enriquecer la programación y consolidar a El Salinero como un referente cultural que conecta Lanzarote con los principales escenarios públicos de España», según Jesús Machín Tavío, consejero de Cultura.

«El Cabildo apuesta por un modelo cultural que sitúa a la isla en el mapa nacional e internacional. La incorporación de El Salinero a esta red nos permitirá traer más propuestas de calidad, apoyando a los sectores artísticos y económicos de la isla», en versión del presidente, Oswaldo Betancort.

Más de un centenar

Dependiente del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música); la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública es una plataforma de referencia en el ámbito cultural que agrupa a más de un centenar de instituciones de todo el país.

Su objetivo es promover la cooperación entre teatros públicos, impulsar la movilidad de espectáculos, favorecer el acceso de la ciudadanía a la cultura y respaldar la creación artística contemporánea.

Con esta adhesión, el Teatro El Salinero, en la Medular de Arrecife, se integra en un circuito nacional de programación, proyectos y formación que contribuirá a enriquecer la vida cultural de la isla, al tiempo que fortalece la proyección de Lanzarote como territorio comprometido con la cultura y las artes escénicas; según la visión trasladada desde la primera Corporación.