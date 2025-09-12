No sale la propuesta del PP sobre la Cruz junto a la iglesia de San Ginés

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:22

En el pleno del Cabildo de este jueves no prosperó la propuesta del PP de cara a que se dé luz verde al restablecimiento en la plaza de Las Palmas de Arrecife, junto a la iglesia de San Ginés, de la cruz que se retiró en el contexto de las obras de recuperación del lugar.

Las obras se ejecutan con fondos de la primera Corporación, tras acuerdo con el Consistorio.

Habrá que esperar a que se apruebe la resignificación del monumento para poderse retomar la propuesta, a expensas del Ayuntamiento. Ahora no cumple el monumento objeto de polémica con la Ley de Memoria Democrática.

El PP contó con apoyo en la votación de Vox, en la oposición; y de Armando Santana, integrante del gobierno. Se abstuvieron CC, en el gobierno; y Óscar Noda, en la oposición. El PSOE, también en la oposición, se pronunció en contra.

Explicaciones

La iniciativa del PP, dijo María Jesús Tovar, vicepresidenta, contempla que se inicien los trámites necesarios para que la cruz sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), «lo que garantizaría su protección y conservación como parte del legado histórico de la capital de la isla». Además, «esa posibilidad la contempla el informe jurídico del propio Cabildo de Lanzarote, dejando claro que en la actualidad no existe ninguna solicitud para resignificar dicho monumento».

«Lo que buscamos con esta propuesta es dar seguridad jurídica y patrimonial a un elemento que forma parte de la historia viva de la ciudad y que merece ser protegido como Bien de Interés Cultural. Lanzarote no puede permitirse perder piezas que nos identifican como pueblo y que contribuyen a nuestro patrimonio común», añadió Tovar.

Cabe recordar que en los pronunciamientos registrados en la primera Corporación, a instancias del Área de Patrimonio Histórico, existe vínculo directo con el régimen político que hubo en España entre la Guerra Civil y 1975, con el añadido de que «no se ha procedido a la resignificación del conjunto arquitectónico denominado Cruz de los Caídos de la plaza de Las Palmas, ni a identificarlo como bien de interés cultural o perteneciente al patrimonio histórico de la isla»; según dio cuenta este diario en agosto.