Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 10 de octubre de 2025
Residuos en el aeropuerto, con vegetación en mal estado. CBL
Lanzarote

Rubricado al fin el contrato para el cuidado de las zonas ajardinadas del aeropuerto

El acuerdo afecta también al mantenimiento del aeródromo de Gando

José R. Sánchez López

San Bartolomé

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:15

Comenta

El pasado miércoles ya quedó formalizado al fin el nuevo contrato destinado al cuidad de las zonas ajardinadas del aeropuerto de Lanzarote César Manrique. Se ha decidido confiar en Translimp Contract Service, en el marco de un acuerdo que también afecta al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria.

Se contempla un plan de choque en Guacimeta, tras semanas de mantenimiento nulo, lo que ha derivado en abundancia de basura; malas hierbas, hasta en la calzada y sobre las aceras; y ejemplares muertos o enfermos.

Para un año de relación, para las instalaciones de Lanzarote y Gran Canaria se contempla un desembolso de casi 428.300 euros.

Consta otro contrato ceñido en exclusivo a Fuerteventura; así como un acuerdo donde han quedado incluidos los dos aeródromos de Tenerife, con una dotación económica superior a la marcada para Gando y Guacimeta.

El anterior operador hace meses que había dejado de servir.

