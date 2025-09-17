Respaldo para cuatro iniciativas emprendedoras

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

Caixabank y Aderlan han resuelto esta semana la convocatoria de emprendimiento rural 'Tierra de Oportunidades' en Lanzarote, con la selección de cuatro proyectos en 2025.

Se trata de una iniciativa que promueve la entidad financiera en toda España para impulsar el emprendimiento rural y la creación de empleo, al tiempo que contribuye a detener la creciente despoblación de los núcleos rurales. Para su despliegue en Lanzarote, la convocatoria cuenta con la colaboración de Aderlan, siendo esta edición la tercera que se celebra en la isla.

Los proyectos seleccionados son Bodega Mota, del emprendedor Samuel González, una bodega artesanal que combina su actividad con visitas enoturísticas; Lanzarote Honeybees, de la emprendedora Selina Katharina Vogel, una iniciativa ecoturística que conecta a las personas con la naturaleza a través de las abejas; Batatas Arrugaditas y Harina, proyecto de la emprendedora Karliana José Aguilera que valoriza la batata local mediante su transformación; y Marco Padrón Buis, joven agricultor, productor de alimentos kilómetro cero, que apuesta por la venta en tiendas de cercanía.

Los proyectos han sido seleccionados por un comité técnico, que para la elección se ha valorado diferentes criterios; como el potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, la innovación, la sostenibilidad y la viabilidad de las iniciativas.

El acto de entrega de los reconocimientos tuvo lugar en el Centro Cívico de Arrecife, con la participación del director de área de Negocio de Caixabank en Lanzarote, Enrique Sánchez; el presidente de Aderlan Santiago Padín; la técnico de Acción Social de Caixabank en Canarias, Mónica Acosta; y la gerente de Aderlan, Mercedes Robayna.

