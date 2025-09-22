Residentes de Guatiza piden hacer frente al «impacto negativo» de los buggies Se demandan acciones, en especial, al Consistorio de Teguise

CANARIAS7 Teguise Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

Vecinos de Guatiza han dado a conocer su malestar por «el impacto negativo» de las rutas turísticas que se realizan en buggies por las zonas cercanas a la localidad, así como por sus calles. En un escrito a la opinión pública piden que se tomen medidas por parte de las administraciones implicadas, con especial atención hacia el Ayuntamiento de Teguise.

«La presencia constante de estas excursiones está generando graves impactos medioambientales y paisajísticos en la zona, con erosión del suelo, destrucción de caminos rurales, alteración de senderos, afección a la biodiversidad, invasión de espacios privados y aumento de la contaminación acústica y del polvo en suspensión», se denuncia.

Los vecinos piden tener en cuenta que «el turismo responsable debe ser compatible con la conservación del medio ambiente y el respeto a la población local, y que este tipo de actividades masivas en buggies resulta incompatible con dichos principios».

Parte de la queja se fundamenta en los problemas de convivencia que se están dando por los vehículos objeto de polémica. Constan «casos de malos comportamientos, insultos e incluso amenazas por parte de algunos participantes en estas rutas cuando se les llama la atención por circular de manera indebida o invadir espacios no autorizados».