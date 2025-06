Residente dedica su concierto en Lava Live Fest al pueblo de Palestina

CANARIAS7 Arrecife Sábado, 14 de junio 2025, 12:52 Comenta Compartir

Con una bandera palestina sobre los hombros, el rapero puertorriqueño Residente protagonizó la primera jornada del Lava Live Fest en Arrecife con un enérgico y emotivo concierto cargado de mensajes de solidaridad y denuncia social. Durante su actuación, dedicó su música «a un pueblo que está siendo extinguido y a una población que resiste», en referencia a la crisis humanitaria en Gaza.

Aclamado por su talento y compromiso, Residente ofreció un repertorio en el que no faltaron temas icónicos como Guerra, El aguante, This is not América o Latinoamérica. También regaló al público algunos de los clásicos de Calle 13, como No hay nadie como tú, Cumbia de los aburridos y Atrévete, en un recital de una hora y media que cumplió con todas las expectativas del público, heterogéneo y de distintas generaciones. En un momento destacado del show, pidió al público guardar los móviles: «para eso lo ven en YouTube», animándolos a disfrutar del presente y a perseguir sus pasiones.

La tarde arrancó con el calor y ritmo caribeño de la banda cubana Orishas, que puso al recinto de Agramar a vibrar con temas como Hay un son, Atrevido, Mística, 537 Cuba o Havana 1957. En esta última canción, el vocalista Yotuel Romero compartió escenario con su esposa, la cantante Beatriz Luengo. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Pau Donés, con el público coreando La flaca, que Romero describió como «la canción más bonita hecha a una mujer cubana».

La jornada musical comenzó a las cinco de la tarde con la apertura de puertas y la ambientación musical de Renzzo El Selector. A las siete, la artista canaria Ptazeta desplegó su propuesta de trap urbano, seguida de la animación entre conciertos a cargo del DJ local Carlos Chavaud. El ambiente fue favorecido por un clima agradable, con nubes altas y brisa, y una excelente organización que evitó aglomeraciones en las barras y puestos de restauración.

Maná, la cita más esperada

La segunda jornada del Lava Live Fest, este sábado 14 de junio, promete ser una de las más memorables gracias a la esperada actuación de la banda mexicana Maná. El cartel lo completan los lanzaroteños Drûpe, que abrirán la tarde rockera a las 18:00 horas, y la banda valenciana Los Zigarros, que actuarán a las 19:30. Maná tomará el escenario a las 21:30 horas. La animación entre conciertos estará a cargo del DJ Ángel Pérez.

La organización ha anunciado que se han vendido todas las localidades para esta jornada, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación para las siguientes fechas del festival en julio.

Próximas actuaciones

El fin de semana del 25 y 26 de julio contará con los conciertos de artistas como Steve Aoki, Rels B, Justin Quiles, Luck Ra, Sumaya Vb, Estopa, Kapo, St. Pedro y Toni Bob.

El Lava Live Fest es una producción de Preventos Media, del Grupo TSC, y cuenta con el patrocinio de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arrecife.