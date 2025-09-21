Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la llegada de migrantes a Lanzarote. C7

Rescatan una neumática a la deriva con 53 migrantes a unos 111 Km de Arrecife

La embarcación se había quedado sin gasolina

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:42

La guardamar Polimnia ha rescatado en la madrugada de este domingo a una neumática, que se encontraba a la deriva, y en la que viajaban 53 migrantes de origen magrebí --entre ellos una mujer-- cuando estaban a unos 111 kilómetros (60 millas náuticas) de Arrecife (Lanzarote), según ha informado Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

El rescate se produjo después de que pasadas las 00.00 horas, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas fuera informado por el pesquero Santuario Barquereño del avistamiento de una patera en sus proximidades, estando a unas 60 millas de Arrecife.

Desde el pesquero se indicó, posteriormente, que se habían acercado a la neumática, que estaba a su costado e iban en la misma unas 50 personas, subrayando que estaban «a la deriva, sin tener ya gasolina».

Ante esta situación, los controladores marítimos movilizaron la guardamar Polimnia que, pasadas las 04.00 horas, rescataron a las personas que había dentro de la neumática y los llevaron hasta el puerto de Arrecife, donde se ha iniciado el desembarque a las 07.30 horas.

Tras arribar a puerto, los migrantes han sido atendidos por el dispositivo sanitario en el lugar, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, que los valoró y comprobó que todos presentaban buen estado de salud.

