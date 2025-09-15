Rehabilitación del helipuerto de La Graciosa; de nuevo a licitación Meses atrás hubo que dejar sin efecto el contrato que se firmó. El nuevo concurso prevé un desembolso por encima de 280.000 euros

José R. Sánchez López Teguiise Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18

Obras en apariencia relativamente sencillas, de máximo tres meses de duración, se han convertido en un quebradero de cabeza para los responsables del Consorcio de Emergencias. Por diversas circunstancias, lo cierto es que sigue sin prosperar la necesaria recuperación del helipuerto de La Graciosa, infraestructura ideada para las evacuaciones sanitarias. Ya hay un nuevo concurso, que se espera sea por fin el definitivo.

Hay que ejecutar mejoras tanto en la plataforma ideada para que operen las aeronaves; como en el edificio anexo a la plataforma, que se encuentra en un estado de abandono evidente.

El presupuesto no es especialmente elevado, pues no va mucho más allá de la cota de 280.000 euros. Esta suma, no obstante, supone un incremento de cierta envergadura con respecto a la valoración que quedó incluida tiempo atrás en el contrato que se firmó para sacar adelante las faenas. Hace meses que hubo que dejar sin efecto el acuerdo, por desavenencias entre la representación pública y la constructora.

El contrato fallido, dotado con una cantidad de 237.000 euros, tras haberse hecho una revisión con respecto a la partida inicial de cerca de 176.500 euros que se había rubricado en enero de 2024, se hizo con fundamentos técnicos de meses antes. Y no hubo pie a concretar una segunda propuesta de incremento.

Parte de los condicionantes de la bases de la licitación infructuosa se han incluido en el nuevo concurso; si bien con nuevas acotaciones que sustentan la revisión al alza. Se ha establecido la fecha del 24 de septiembre como tope para el registro oficial de propuestas en tiempo y forma.

Materiales y equipos de fuera

En el nuevo informe se dan explicaciones para justificar el repunte en la inversión a sufragar por el Consorcio de Emergencias. Debido a la especificidad de la obra, se advierte, se demanda que en la nueva licitación se tomen medidas, «para contar con empresas de solvencia contrastada para este tipo de obras».

Hay que tener muy especialmente en cuenta, se establece en el estudio técnico, «el añadido de tener que proceder al traslado de materiales y equipos desde la isla de Lanzarote y visto los problemas surgidos en la anterior licitación»; y ante la necesidad de que La Graciosa pueda contar con la helisuperficie, «que garantice hipotéticas evacuaciones y llegadas de ayuda externa».

Se pretende contar con una infraestructura que pueda estar disponible tanto en horario diurno, como nocturno; para con ello facilitar el traslado urgente de pacientes de La Graciosa a Lanzarote o incluso a Gran Canaria.