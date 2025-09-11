Haría recupera el banco LGTBI+ de Punta Mujeres vandalizado Se han eliminado las pintadas con símbolos de odio

CANARIAS7 Haría Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Personal del Ayuntamiento de Haría, por mediación de la Concejalía de Igualdad, ha procedido a la restauración del banco LGTBI+ ubicado en Punta Mujeres, después de que fuera objeto de pintadas con símbolos de odio que atentan contra la convivencia, el respeto y los valores democráticos, el pasado martes.

«El municipio seguirá defendiendo el respeto y la disparidad frente a cualquier intento de sembrar odio», señaló este jueves el alcalde, Alfredo Villalba, una vez que se había completado la labor de retirada de las pintadas vandálicas; añadiendo el regidor que «Haría es un lugar abierto y plural, y este tipo de actos no representan a nuestra sociedad».

Por su parte, la titular de la Concejalía de Igualdad, Nuria Acuña, subrayó tras la reposición del símbolo atacado que «desde la corporación municipal se reafirma el compromiso con los derechos LGTBI+ y con todas aquellas acciones que promuevan una sociedad libre de discriminación».

El banco, inaugurado el pasado 17 de junio en el marco de las celebraciones del Orgullo, se ha convertido en un símbolo de visibilidad y apoyo a la diversidad.

Desde el Ayuntamiento de Haría se tiene previsto continuar trabajando para garantizar que espacios como el dañado en Punta Mujeres a comienzos de semana sean «referentes de respeto y diversidad en el municipio».

Cabe señalar que se han dado numerosas muestras de respaldo a la comunidad LGTBI+ que convive en suelo lanzaroteño.

Temas

sociedad

Haría

Lanzarote

LGTBI

Igualdad