El recorte de la natalidad se agudiza, con una media mensual de 85 criaturas

La natalidad en suelo lanzaroteño en 2025, en lo que a la sanidad pública se refiere, está por debajo de los niveles que se alcanzaron en 2024 y 2023; a tenor de las estimaciones facilitadas por la dirección del Hospital Doctor José Molina Orosa. Se dieron entre enero y octubre 835 partos, varios gemelares, que permitieron el nacimiento de 844 bebés; de modo que la media mensual quedó cercana a la cota de 85 criaturas.

La media quedó en el pasado año en 86 criaturas por mes, mientras que se elevó hasta 88 hace dos años. En contraste, en 2022 se situó la cota en apenas 80 bebés, siendo esta consideración la más baja del siglo, en contraste con estimaciones habituales a comienzos del milenio, con más de 100 criaturas por mes.

En 2025 se da la circunstancia de que está siendo algo más frecuente el nacimiento de niñas que de niños, como ya pasó el año precedente. En las valoraciones del primer centro sanitario de la isla consta que se dio el feliz alumbramiento de 431 pequeñas en los diez primeros diez meses del año, mientras que en este mismo periodo se pudo constatar la dicha de dar la bienvenida a la vida a un total de 413 chinijos.

Hay que remontarse a 2023 para dar con un ejercicio donde era más común el alumbramiento de varones que de bebés con catalogación de sexo femenino.

Más partos vaginales

Este año están resultando especialmente productivas las acciones tomadas por el personal sanitario a la hora de facilitar los alumbramientos de rango vaginal, tal y como figuran en la nomenclatura hospitalaria. Y en lógica consecuencia se ha podido rebajar la suma de intervenciones con necesidad de cesárea.

Sirva comentar sobre estos apartados que fueron 647 partos los que se desarrollaron mediante los procesos más clásicos; mientras que a través de la cesárea fueron 188 intervenciones. O lo que es lo mismo, el empleo de la técnica con necesidad de suturas supusieron poco más del 22% de las intervenciones; cuando un año atrás llegaron a ser casi el 25% de todos los partos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace años que recomienda no superar el nivel del 15%.

Y cabe añadir que este año está siendo muy común la aplicación de la anestesia epidural en los alumbramientos, a diferencia de lo que resultó habitual en los primeros años del siglo, con el consiguiente sufrimiento para madres y descendencia. Entre enero y octubre se hizo uso de esta herramienta en 591 partos, en un porcentaje parejo al señalado en 2024, cuando en los primeros diez meses se aplicó la epidural en 603 felices intervenciones.

