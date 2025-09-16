Récord de visitas en la 36ª Feria Insular de Artesanía Los puestos operaron entre el 10 y el 15 de septiembre. Se sumaron más de 80.000 entradas

Más de 80.000 personas pasaron por el recinto habilitado en Mancha Blanca, para disfrutar de la 36ª Feria Insular de Artesanía. El registro, según fuentes del Cabildo, «supone un nuevo récord de participación y consolida a esta cita como una de las más relevantes de Canarias». Operó del 10 al 15 de septiembre.

Por la primera Corporación, presidida por Oswaldo Betancort, se ha emitido este martes una valoración, en la que agradece la respuesta masiva de residentes y visitantes, así como la calidad y diversidad de los más de cien artesanos y artesanas que participaron en esta edición, con la ciudad estadounidense de San Antonio de Texas como invitada internacional.

«La Feria de Artesanía es mucho más que un espacio de exposición y venta. Se ha convertido en un motor económico y cultural que garantiza la transmisión de los oficios tradicionales y, al mismo tiempo, abre la puerta a la innovación. Este año hemos superado todas las expectativas, reforzando la identidad de Lanzarote como referente en el ámbito artesanal», ha subrayado el presidente.

Por su parte, la consejera de Artesanía, Aroa Revelo, ha agradecido la implicación de las personas artesanas y la acogida del público, señalando que «gracias a todas las personas artesanas participantes, y al público por acompañar esta celebración que refuerza la identidad cultural de Lanzarote y La Graciosa, manteniendo vivo nuestro legado».

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, ha comentado, por su parte, que «la Feria trasciende el comercio y se convierte en un gran escenario cultural y de convivencia. Es un espacio donde se entrelazan tradición, música, gastronomía, deporte y patrimonio, reflejando la riqueza de nuestra identidad insular».

Premios

En el marco de la Feria se celebró la entrega de los Premios Artesanía Lanzarote, distinciones creadas para visibilizar la labor de los oficios artesanales y poner en valor a quienes mantienen viva esta herencia e identidad cultural.

En esta 36ª edición, los galardones recayeron en Julián Rodríguez Rodríguez (Premio a la Trayectoria); Santiago Ramírez Curbelo (Premio al Talento Joven y Relevo Generacional); y Paco Dorta (Premio de Decoración al Stand del Artesano).

Durante el acto, se puso de relieve la importancia de reconocer públicamente el esfuerzo y la dedicación del sector, verdadero motor de la identidad cultural de Lanzarote y La Graciosa.

El Cabildo de Lanzarote agradece el apoyo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo en esta importante cita, y la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Tinajo, así como la implicación de todas las entidades que han sumado esfuerzos para marcar un hito en la historia de la Feria de Artesanía, reafirmando la apuesta institucional con la promoción, protección y proyección de la cultura insular.