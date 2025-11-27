Reconocida la primera policía local lanzaroteña El homenaje a María Dolores Hernández Barreto se hizo en Yaiza, con patrocinio municipal

La primera mujer que ejerció en Lanzarote como policía local, en Yaiza, ha recogido esta semana reconocimiento municipal.

María Dolores Hernández Barreto, agente policial desde 1985 hasta 1991, conocida como Loli por una amplia mayoría, fue homenajeada en el acto donde se aprovechó para honrar a agentes que llevan décadas prestando servicio.

Cuando llegó a la Policía Local de Yaiza eran dos agentes y dos coches, «un cuatro latas y un Seat», rememora. Quienes mejor la conocen saben que Loli fue jugadora de balonmano en División de Honor con el club Vifirehati, es más, llegó a compaginar su trabajo como policía con entrenamientos y competición fuera de Lanzarote . Eran jornadas extenuantes, entre una cosa y la otra, que iban de ocho de la mañana hasta entrada la medianoche. También fue árbitra de balonmano en una etapa posterior, también de las primeras mujeres de Lanzarote en desempeñar esta función.

En la actualidad mantiene funciones laborales en el Consistorio, a pocos meses de alcanzar la jubilación.

El alcalde y concejal responsable de la Policía Local, Óscar Noda, destacó ante el auditorio de la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas «la profesionalidad y capacidad para romper barreras y moldes en etapas más difíciles que hacen de Loli una mujer ejemplo de superación e inspiración para nuevas generaciones».

Munícipes; el oficial jefe de la Policía Local de Yaiza, Vladimir Guadalupe; agentes de la Policía Local, en activo y jubilados; y compañeras y compañeros de trabajo de distintas áreas municipales ofrecieron una merecida ovación a la homenajeada, trasladando además, al final de la ceremonia, sus felicitaciones más personales.

Agentes en activo galardonados

El Ayuntamiento de Yaiza también distinguió con medalla a policías locales por antigüedad y prestación de servicios relevantes. Así, fueron condecorados por, 20 años de servicio, Vladimir Guadalupe, Pedro Manuel García, José Yonatan Lemes, Araceli Rodríguez, María del Pino Suárez, Rubén Valiente, Jacobo Rosa Arteaga, Oliver Acuña, Francisco Javier Álamo, Víctor Jesús Viña, Raúl Martín Robayna y Ruyman Fajardo.

Y por intervenciones en beneficio de la seguridad ciudadana, las distinciones recayeron en Vladimir Guadalupe, Nelson Oses Cedrés, Francisco Álamo, Ruyman Fajardo, Juan Domingo Suárez, Samuel López, José Miguel Melián, Echedey Umpiérrez y Víctor Jesús Viña.

