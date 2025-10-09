Rechazada la gasolinera de bajo coste en Naos

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 9 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha desestimado este jueves, en acuerdo tomado en consejo de administración, el otorgamiento de una concesión administrativa en una parcela de su titularidad, en Naos, frente a la comisaría de Arrecife, para instalar una gasolinera de bajo coste.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, se había mostrado contrario a que este suelo urbano, fuera de la zona de actividad portuaria, acogiera una estación de servicios. Desde el Ayuntamiento, con el respaldo del pleno, se ha defendido el uso educativo para la parcela, en detrimento de la petición hecha sobre mediados de 2024 por la mercantil Lanzafuel.

El alcalde de la capital de Lanzarote, representante nato en el consejo, reiteró la defensa para que ese suelo, de titularidad portuaria, en la zona urbana de Arrecife, tenga un uso universitario; al amparo del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado, que contempla el otorgamiento de concesiones directas a administraciones públicas para proyectos de interés general, como sería este caso para un centro universitario.

Satisfacción del alcalde

De León, en nota dada a conocer a la opinión pública pasado el mediodía, celebra esta decisión de la Autoridad Portuaria.

El regidor defiende que ese suelo, además de cercano a la sede de la Policía Nacional y cercano a la Cofradía de San Ginés, se destine por Puertos para «nuevo equipamiento universitario dentro de la estrategia de relanzar la zona portuaria de Arrecife con la economía azul, con un centro de estudios universitarios en Náutica, que cuenta con la ventaja de ya existir en las proximidades la conocida Escuela de Pesca«.

El Parlamento de Canarias ha aprobado la creación de los estudios de Grado en Náutica, como complemento de otras enseñanzas superiores que ya se imparten actualmente en Lanzarote, como Enfermería o Turismo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Arrecife acordó en pleno, en junio, instar a la Autoridad Portuaria para que cediera el suelo de esa parcela, de 1.652,30 metros cuadrados, a la construcción de un centro universitario promovido por las instituciones públicas de Lanzarote, y el apoyo de la Cámara de Comercio de Lanzarote, cuyo representante este jueves en el consejo ha respaldado también este fin.

Ministerio del Interior

El consejo de administración ya había decidido en julio pasado dejar sobre la mesa la concesión administrativa solicitada por la mercantil Lanzafuel. Y se aprobó requerir al Ministerio del Interior un informe sobre la situación de seguridad que quedaría el edificio policial si fuera construida la citada gasolinera.

El informe ministerial, conocido este jueves por los integrantes del consejo, proponía que no se autorizase esa estación de servicios en ese espacio por razones de seguridad. Además, durante la exposición pública de esta solicitud de concesión, la Autoridad Portuaria recibió diferentes alegaciones que, atendiendo a criterios de seguridad, no consideraban acertado aprobar la concesión para edificar la gasolinera.