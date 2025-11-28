Recepcionada la plaza de Las Palmas en Arrecife La semana venidera se procederá a la retirada del vallado de protección

José Ramón Sánchez López Arrecife Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

En la tarde del viernes se concretó la recepción de la reforma de la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés; confirmó el alcalde de Arrecife, Yonathan de León. El espacio queda a expensas de que se quite el vallado perimetral, en la semana venidera.

La actuación se inició en la primavera, con el patrocinio del Cabildo. Cabe recordar que la adjudicación tuvo lugar a finales de 2024, a la mercantil local Transporte y Excavaciones Tiagua, con un presupuesto por debajo de la suma de salida, fijada en cerca de 935.900 euros.

Cuenta el espacio con la cruz en la parte central, repuesta la pasada semana, tras haber sido retirada para facilitar los trabajos. El elemento es objeto de polémica, por su supuesta vinculación franquista.

Las obras han incluido la recuperación del aljibe histórico, la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad y la instalación de nuevo mobiliario urbano; según el consejero insular de Obras Públicas, Jacobo Medina.

Esta remodelación se había venido atrasando desde comienzos de la pasada década, por cuestiones de diversa índole; principalmente por desavenencias entre el Cabildo y el Consistorio. El espacio es Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, contando con aportaciones ideadas por César Manrique.