Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Previa este viernes a la recepción. COBER LANZAROTE

Recepcionada la plaza de Las Palmas en Arrecife

La semana venidera se procederá a la retirada del vallado de protección

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

En la tarde del viernes se concretó la recepción de la reforma de la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés; confirmó el alcalde de Arrecife, Yonathan de León. El espacio queda a expensas de que se quite el vallado perimetral, en la semana venidera.

La actuación se inició en la primavera, con el patrocinio del Cabildo. Cabe recordar que la adjudicación tuvo lugar a finales de 2024, a la mercantil local Transporte y Excavaciones Tiagua, con un presupuesto por debajo de la suma de salida, fijada en cerca de 935.900 euros.

Cuenta el espacio con la cruz en la parte central, repuesta la pasada semana, tras haber sido retirada para facilitar los trabajos. El elemento es objeto de polémica, por su supuesta vinculación franquista.

Las obras han incluido la recuperación del aljibe histórico, la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad y la instalación de nuevo mobiliario urbano; según el consejero insular de Obras Públicas, Jacobo Medina.

Esta remodelación se había venido atrasando desde comienzos de la pasada década, por cuestiones de diversa índole; principalmente por desavenencias entre el Cabildo y el Consistorio. El espacio es Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, contando con aportaciones ideadas por César Manrique.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  7. 7 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos
  8. 8 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 20 años de la caída del hito geológico de Agaete: «Ya se nos fue el Dedo de Dios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Recepcionada la plaza de Las Palmas en Arrecife

Recepcionada la plaza de Las Palmas en Arrecife