Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pabellón, desde el exterior. COBER LANZAROTE

Reapertura del pabellón de Argana, todavía a expensas de trámites administrativos

La intención del gobierno local pasa por tener las puertas abiertas antes de que acabe el año

José R. Sánchez López

Arrecife

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:01

A pesar de que hace meses que se dieron por acabadas las obras de recuperación del pabellón de Argana, iniciadas a finales de 2023, aún no hay fecha para la reapertura. Aún hay pendientes certificaciones y condicionantes administrativos, a nivel económico, según el alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

Se confía en que los trámites queden resueltos en el transcurso de este otoño. Y sin marcarse fecha concreta para la reapertura, si bien espera el regidor que pueda ser antes de acabar el año.

Se dijo tiempo atrás que se preveía la reapertura para la primavera, para luego indicarse que se confiaba en tener las puertas abiertas ya bien entrado el verano. Las obras de rehabilitación se han hecho por Clece, con fondos propios y una aportación local.

El pabellón de Argana fue estrenado a finales de la primera década del milenio en curso, si bien con deficiencias severas. Se cerró en marzo de 2013. Forma parte de la investigación del caso Jable.

Mejoras ejecutadas

Dentro de las intervenciones llevadas a cabo, se destaca la sustitución de los cristales exteriores por materiales acordes a la normativa vigente. Además, se han implementado medidas de seguridad como equipos contraincendios, puertas de evacuación y la adaptación del aforo conforme a los estándares establecidos. Los trabajos han permitido adecuar todas las zonas de baños y vestuarios, dotando de unidades para personas con movilidad reducida, adecuación del aparcamiento subterráneo, y la reparación de las salas destinadas al gimnasio.

Una de las mayores intervenciones se ha centrado en la reparación de toda la cubierta de este gran pabellón, que presentaba daños considerables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  2. 2 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  7. 7 Rosa Blanca: culto al aperitivo en pleno corazón de Las Palmas
  8. 8 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  9. 9 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
  10. 10 Denuncian irregularidades en la elección de los tribunales de selección de personal en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Reapertura del pabellón de Argana, todavía a expensas de trámites administrativos

Reapertura del pabellón de Argana, todavía a expensas de trámites administrativos