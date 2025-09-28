Reapertura del pabellón de Argana, todavía a expensas de trámites administrativos La intención del gobierno local pasa por tener las puertas abiertas antes de que acabe el año

A pesar de que hace meses que se dieron por acabadas las obras de recuperación del pabellón de Argana, iniciadas a finales de 2023, aún no hay fecha para la reapertura. Aún hay pendientes certificaciones y condicionantes administrativos, a nivel económico, según el alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

Se confía en que los trámites queden resueltos en el transcurso de este otoño. Y sin marcarse fecha concreta para la reapertura, si bien espera el regidor que pueda ser antes de acabar el año.

Se dijo tiempo atrás que se preveía la reapertura para la primavera, para luego indicarse que se confiaba en tener las puertas abiertas ya bien entrado el verano. Las obras de rehabilitación se han hecho por Clece, con fondos propios y una aportación local.

El pabellón de Argana fue estrenado a finales de la primera década del milenio en curso, si bien con deficiencias severas. Se cerró en marzo de 2013. Forma parte de la investigación del caso Jable.

Mejoras ejecutadas

Dentro de las intervenciones llevadas a cabo, se destaca la sustitución de los cristales exteriores por materiales acordes a la normativa vigente. Además, se han implementado medidas de seguridad como equipos contraincendios, puertas de evacuación y la adaptación del aforo conforme a los estándares establecidos. Los trabajos han permitido adecuar todas las zonas de baños y vestuarios, dotando de unidades para personas con movilidad reducida, adecuación del aparcamiento subterráneo, y la reparación de las salas destinadas al gimnasio.

Una de las mayores intervenciones se ha centrado en la reparación de toda la cubierta de este gran pabellón, que presentaba daños considerables.

