Raynair no volará de la isla a Barcelona en la próxima campaña invernal Sí se mantiene la oferta de Vueling con la capital catalana

J.R.S.L. San Bartolomé Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

El 4 de noviembre será la última conexión directa entre Lanzarote y Barcelona de Ryanair en 2025. Se debe a que se elimina este enlace en la programación invernal.

La campaña de invierno se estrenará en el último fin de semana de este mes, estando previsto que se extienda hasta finales de marzo.

Para volar a la capital catalana, en consecuencia, habrá que emplear otros medios, caso de hacer una escala; o bien hacer uso de la compañía Vueling, con conexión directa a diario entre Lanzarote y la ciudad condal. La filial de Iberia ofrecerá dos enlaces por fecha de manera común con la capital de Cataluña.

A nivel peninsular, Ryanair mantendrá en la futura temporada, a estrenar a final de mes, enlaces directos con Madrid, a diario; Alicante, Málaga y Santiago de Compostela, dos días a la semana; Sevilla, tres fechas por semana; y Valencia, con vuelos en cuatro días a la semana.