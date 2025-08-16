Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Instalación cercana a la playa de El Reducto. COBER LANZAROTE

Puntos de recarga para bicicletas de Arrecife

La instalación se está ejecutando durante este verano

José R. Sánchez López

Arrecife

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:08

En pocas semanas se prevé que empiece a operar el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas que patrocina el Consistorio de Arrecife.

El contrato suscrito en 2024 con la entidad adjudicataria, La Factoría Bike-In, contempla la presencia de 58 unidades; con presencia de nueve estaciones de recarga en varios espacios céntricos de la ciudad, cuya instalación está teniendo lugar en estas fechas estivales.

Cada bicicleta podrá soportar 800 ciclos de recarga, al menos; tal y como dio cuenta CANARIAS7 en fechas pasadas.

Las estaciones está planificado que operen en la calle Los Cactus, en El Cable; en la avenida, junto al Arrecife Gran Hotel; en la calle León y Castillo, junto al Puente de Las Bolas; en el muelle de cruceros de Naos; en las proximidades del Hospital Doctor José Molina Orosa; junto al edificio principal del Cabildo; junto a la piscina; al lado del instituto Zonzamas; y en las inmediaciones del Teatro El Salinero.

Estarán las nueve estaciones conectadas a la red eléctrica general, de forma que puedan funcionar en cualquier hora, incluida la franja nocturna. Se colocarán señales identificativas.

