Puertos Canarios licita por tercera vez la mejora del muelle de La Graciosa La iniciativa mantiene la inversión de poco más del millón de euros, suma que no evitó que quedaran desiertas las dos intentonas previas

José Ramón Sánchez López Teguise Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:15

La rehabilitación del muelle de Caleta de Sebo, principal nexo de unión de La Graciosa con el resto del mundo, sigue siendo prioritaria para Puertos Canarios, entidad dependiente del Gobierno de Canarias. Por ello se ha sacado esta semana de nuevo a concurso la iniciativa, por tercera vez, si bien sin variación sustancial en el apartado económico.

De presupuesto se mantiene la partida de poco más de un millón de euros, contando con la carga impositiva oportuna. Con esta cantidad ya hubo que dejar desierta la iniciativa dada a conocer en el pasado verano, como CANARIAS7 dio cuenta semanas atrás. Y también resultó baldía la licitación de comienzos del año.

Para esta nueva propuesta se ha marcado el viernes 19 de diciembre como fecha tope para el registro de propuestas en tiempo y forma, según se ha dado a conocer de manera oficial. En caso de contarse con proposiciones, se prevé que sea durante enero cuando se pueda tomar una primera determinación. Y en el supuesto de quedar desierta otra vez la convocatoria, es de suponer que se daría paso a una cuarta intentona, probablemente entonces con algún cambio en el presupuesto.

La intención de Puertos Canarios pasa por mejorar parte de su infraestructura en tierra, para que pueda seguir operando con la configuración actual, que data de finales del siglo pasado, «con lo que muchas de sus instalaciones requieren de la consiguiente renovación», según se ha venido dando a conocer en las bases de las diversas licitaciones públicas. Consta que hay abundancia de desniveles, «ocasionando numerosos tropiezos y caídas» entre los usuarios del lugar.

Obras, durante medio año

Se prevé, en un periodo máximo seis meses, la sustitución completa del pavimento, diferenciando las zonas peatonales de las de tráfico rodado; la instalación de bordillos prefabricados en la línea de cantil del muelle y pavimento podotáctil direccional como medida de seguridad para los peatones; la ejecución de nuevas canalizaciones soterradas para servicios; el acondicionamiento estructural del acceso a los pantalanes, y la instalación de varios bolardos de fundición.

En 2024 se estuvo a poco de alcanzar la suma de 600.000 viajeros en el puerto de Caleta de Sebo, entre pasajeros de los barcos de línea regular que conectan La Graciosa con Lanzarote y quienes hicieron uso de las excursiones marítimas por el Archipiélago Chinijo. Este valor es muy probable que se iguale o que quede incluso superado a la conclusión de 2025, toda vez que se sumaban más de 400.000 pasajeros al acabar el mes de agosto.