Desfile carnavalero pasado en Puerto del Carmen. C7

Puerto del Carmen vivirá los años 20 en el carnaval de 2026

Las fiestas, organizadas por el Consistorio de Tías, serán a mediados de febrero

Tías

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:45

El carnaval de Puerto del Carmen de 2026 estará inspirado en 'Los locos años 20', según anuncio hecho por el Consistorio de Tías. Las fiestas se celebrarán del 19 al 22 de febrero.

Se recuperará el Carnaval de Día y se potenciará el tradicional desfile, por la avenida de Las Playas, según la concejala del ramo, Miriam Hernández.

«Queremos que Puerto del Carmen se convierta en un auténtico escenario de los años 20, con toda su música y sus ganas de fiesta», según la munícipe. «El sarnaval es una oportunidad para compartir, reír y disfrutar juntos; y desde el Ayuntamiento de Tías estamos preparando cada detalle para que sea inolvidable».

Desde el Consistorio se anima a toda la población a ir preparando sus disfraces y a sumarse al espíritu festivo de esta edición, que promete transportar a todos a una época dorada llena de energía y elegancia.

