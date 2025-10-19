Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ayuntamiento de Yaiza. C7

Ya se puede votar para decidir los proyectos de Yaiza de 2026

En marcha la tercera edición de los presupuestos participativos

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Yaiza

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:37

Comenta

Hasta el 23 de noviembre estará en vigor el periodo dispuesto por el Consistorio de Yaiza para decidir qué propuestas podrán cobrar forma en 2026, en el marco de los presupuestos participativos en suelo sureño, que alcanzan su tercera edición.

Para ser partícipe de la iniciativa hay que entrar en la web municipal. En un apartado especial figuran las 32 propuestas seleccionadas, cada una de ellas con explicaciones. Para garantizarse que solamente se toman opiniones de residentes en suelo sureño, se pide el número del DNI. Y basta con tener 16 años o más.

Cada persona podrá apoyar un máximo de un par de propuestas, asignándole a cada una de las mismas el valor de un punto. El único método de votación será a través de la página web municipal. Y se contempla la creación de un grupo de apoyo a la votación, para todas aquellas personas con dificultades diversas para acceder a la votación digital, según fuentes locales consultadas.

El Ayuntamiento de Yaiza destinará 220.000 euros a las propuestas que reciban más votos en este proceso abierto.

