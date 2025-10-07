El PSOE presenta alegaciones al nuevo PIOL, con correcciones en materia turística Se insiste en tener en cuenta la saturación existente

El PSOE de Lanzarote ha presentado alegaciones al nuevo Plan Insular de Ordenación (PIOL), reclamando «un modelo claro, con límites reales y orientado a garantizar el futuro de la isla». Según la secretaria insular y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, «no se trata de padecer las consecuencias del turismo, sino de gobernarlo con inteligencia, planificación y responsabilidad».

Corujo recordó que el PSOE fue el primer partido en declarar a Lanzarote como isla turísticamente saturada, en 2019. «Lo hicimos con rigor y con datos, porque entendimos que el territorio tiene límites y que nuestra obligación era actuar con seriedad. Hoy esa realidad es innegable y exige un plan valiente», señaló.

Los socialistas defienden una moratoria en ámbitos saturados, regular el alquiler vacacional y priorizar la rehabilitación, entre otros aspectos; como puede ser fijar estándares de calidad más rigurosos, vincular la movilidad y el crecimiento aeroportuario a los límites de la isla y establezcer una cuota de corresponsabilidad turística, con destino finalista a la sostenibilidad, la vivienda y la protección del territorio.

Diferenciación con respecto a CC y PP

«Cuando el turismo no se gobierna, termina gobernando la isla. Y eso es exactamente lo que no podemos permitir», advirtió Corujo, «en contraposición al modelo de CC-PP, que asume el crecimiento sin planificación ni control, como si los recursos fueran infinitos».

Además, el PSOE de Lanzarote critica que el documento actual del PIOLC no afronta cuestiones urgentes como la emergencia habitacional, la crisis del agua o la movilidad insular. Frente a esa carencia, los socialistas plantean un plan de choque hídrico, la reserva de suelo para un nuevo complejo medioambiental, un sistema de transporte público competitivo y una política de vivienda que priorice el alquiler social y la rehabilitación.

«Lanzarote necesita un plan útil y valiente, que garantice el derecho a la vivienda, proteja los recursos básicos y aborde con seriedad la gestión del agua. El PSOE propone un modelo serio, ejecutable y con visión de futuro. Crecer sin asumir los costes no es desarrollo, es descontrol», a juicio de Corujo.