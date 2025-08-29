El PSOE critica el cierre de la cancha de El Hoyo en Teguise La instalación cuenta con un precinto policial, por su mal estado

CANARIAS7 Teguise Viernes, 29 de agosto 2025, 22:54 Comenta Compartir

La histórica cancha deportiva de El Hoyo, en pleno centro de Teguise, lleva días cerrada. Y con precinto policial incluido, por el mal estado del espacio, muy próximo a la sede del Consistorio.

La situación ha motivado la queja del PSOE, formación que acusa al gobierno local de haber permitido el mal estado de recinto, al haber ignorado varias peticiones de hacer obras en el lugar.

«No será por falta de iniciativas ni veces que hemos manifestado la necesidad de actuar en esta instalación para ponerla a la altura de su tradición e historia y garantizar su óptimo estado de conservación y seguridad, todas rechazadas por el gobierno de Teguise, empeñado en no dejarse ayudar por el principal partido de la oposición», señala Tana Reyes, concejal socialista.

«Ya en el anterior mandato lo reclamamos repetidamente, teniendo como respuesta la eterna triple e, `estamos en ello´, lo que se tradujo en más deterioro», afirma Reyes.

«En este, a finales de 2023 propusimos al actual gobierno, que continua encabezado por CC, con el acompañamiento de PP y el exconcejal de VOX, la rehabilitación integral de la instalación, propuesta que rechazaron, pese a la necesidad cada vez más urgente de actuar en la instalación», añade el edil del PSOE especializado en aspectos deportivos.

«Incluso, planteamos elaborar un plan director de instalaciones deportivas del municipio para planificar, proyectar y cuantificar la mejora global de las instalaciones deportivas del municipio, que fue votado igualmente en contra por el gobierno de Teguise», recuerda el concejal.