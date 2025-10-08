El PSOE celebra el fallo contra las jaulas marinas de Playa Quemada La decisión judicial evita validar la prórroga pedida por la empresa explotadora

El PSOE de Lanzarote celebra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que confirma la denegación de la prórroga extraordinaria pedida por la empresa Yaizatún para continuar con la producción de dorada y lubina en aguas del municipio de Yaiza, en Playa Quemada.

El fallo respalda la actuación llevada a cabo por el Cabildo durante la Presidencia de María Dolores Corujo, que en 2023 dio por retiradas de forma definitiva las jaulas.

«La justicia confirma lo que defendimos con firmeza y convicción desde el primer día: el litoral de Lanzarote no puede estar al servicio de intereses privados, sino al servicio del interés general», valora el PSOE insular.

«Actuamos con rigor, amparados por los informes técnicos y jurídicos, y con un compromiso claro: proteger el entorno marino de Lanzarote frente a modelos que no respetan ni la legalidad ni los valores ambientales de esta isla», se añade por los socialistas.

Se reconoce la labor de Yaiza

El PSOE de Lanzarote, en el documento trasladado este martes a la opinión pública, pone también en valor el trabajo técnico y la implicación institucional del Ayuntamiento de Yaiza, entidad que «actuó con responsabilidad y coherencia en todo momento, aportando los informes y alegaciones necesarios para garantizar la protección del litoral».

Asimismo, destacan la la colaboración y coordinación con el alcalde, Óscar Noda, cuyo impulso fue determinante para lograr una resolución justa y ajustada a derecho. «La coordinación entre administraciones fue clave para alcanzar este resultado que hoy ratifica la justicia y siempre será clave para la consecución de logros colectivos», se subraya.