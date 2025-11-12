El PSOE abandona el pleno de Tinajo En la sesión no hubo acuerdo para facilitar documentación oficial

Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Tinajo abandonaron este miércoles el pleno, en señal de protesta, después de que el alcalde, Jesús Machín, rechazara dejar sobre la mesa el punto relativo a la dación de cuenta de decretos, pese a no haber facilitado la documentación solicitada por los concejales socialistas.

El pasado sábado, el PSOE registró por sede electrónica la petición de copias de varios de los 510 decretos incluidos en el orden del día. Hasta el inicio de la sesión no se recibió contestación ni acceso a los documentos requeridos. Aun así, el alcalde quiso proseguir, aduciendo que los concejales «debían acudir al Ayuntamiento»; cuando la normativa, según los socialistas, «exige que la documentación plenaria se ponga a disposición por sede electrónica, como ocurre con el resto de expedientes».

«Es una omisión grave y una obstrucción en mayúsculas que vulnera de forma directa nuestro derecho de acceso a la información como concejales, reconocido en el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el artículo 84 del ROF», denunció la portavoz socialista Begoña Hernández. «Solicitamos copias de los documentos que integran los expedientes y, a día de Pleno, seguimos sin recibirlas», añadió.

«No hay transparencia»

Hernández subrayó que «no vamos a legitimar prácticas que vacían de contenido las funciones de control y fiscalización de la oposición. Sin documentación, no hay transparencia ni garantías democráticas».

La concejal socialista explicó que su salida del salón de plenos responde a la voluntad de no convalidar una actuación contraria a la legalidad y a los principios de buen gobierno, y así reclamó que el punto quede sobre la mesa hasta que se garantice el acceso efectivo a las copias solicitadas por la vía correcta.

«Jesús Machín debe entender de una vez por todas que la transparencia no es opcional», añadió Hernández. «Si están tan seguros de su gestión, que faciliten la documentación en tiempo y forma y permitan el control democrático que marcan la ley y el sentido común.»

El PSOE de Tinajo tiene en estudio adoptar «las medidas institucionales y, en su caso, jurídicas que correspondan para proteger los derechos de los concejales y la calidad democrática del Ayuntamiento».