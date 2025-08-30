Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Manifestación de este sábado en Arrecife COBER LANZAROTE

Protesta en Arrecife contra el genocidio en Gaza

La manifestación contó con varios cientos de asistentes

CANARIAS7

Arrecife

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:28

Pasado el mediodía de este sábado tuvo lugar, en plena marina de Arrecife, un acto de rechazo al genocidio que se está produciendo en Gaza, causado por Israel.

La actividad sirvió de apoyo a Freedom Flotilla, iniciativa conformada por voluntarios que prevén viajar a Gaza para ofrecer ayuda humanitaria. En las proximidades del Puente de Las Bolas se aprovechó para colocar un simbólico jolatero sobre el agua, para dejar patente la solidaridad de los manifestantes con el pueblo palestino.

Primeramente hubo una concentración en la calle Real, junto al antiguo edificio del Cabildo. Desde ahí se hizo un recorrido hasta el Castillo de San Gabriel, con una cacerolada, con posterior paso por el Puente de Las Bolas y regreso al punto de partida, donde se hizo lectura de un manifiesto.

Jolatero simbólico en apoyo a Palestina. COBER LANZAROTE

Luego se hizo el acto simbólico con el jolatero, cerca del punto donde se había colocado una gran bandera de Palestina.

