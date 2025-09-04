Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Proceso este jueves de montaje, en Ginory. CBL

Protagonismo para el circo en Arrecife

Entre viernes y domingo se celebrará la Feria de Billy Capers

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:37

Este fin de semana, en la parcela de Ginory, se podrá disfrutar de la Feria de Billy Capers, con espectáculos y actividades centrados en el circo. Patrocina el Consistorio de Arrecife.

Habrá atracciones de acceso gratuito, junto con otras a precio simbólico, principalmente destinadas a menores de edad.

El estreno está marcado para las 18.00 horas de este viernes. El sábado operará de mañana a noche; y de mañana el domingo. Se han dispuesto cuatro escenarios.

Inspirada en la magia de las antiguas ferias y el espíritu del circo clásico, la actividad propone un viaje inolvidable a un universo lleno de color, fantasía y diversión. El público podrá disfrutar de espectáculos circenses, pasacalles, juegos tradicionales, talleres y atracciones.

Hay prevista la presencia de un espacio gastronómico, con varios puestos móviles.

