La propuesta del PP sobre persona non grata «sólo busca alimentar el ruido y el odio, no defender a Lanzarote»

CANARIAS7 Arrecife Martes, 15 de julio 2025, 12:09 Comenta Compartir

El PSOE de Lanzarote tacha de «esperpéntica, ridícula y profundamente antidemocrática» la propuesta del Partido Popular (PP) de declarar persona non grata al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. «Han perdido completamente el norte. Ya no hacen política, hacen el ridículo institucional al servicio de la extrema derecha».

Desde el PSOE de Lanzarote recuerdan que Pedro Sánchez está respaldado por la voluntad democrática del pueblo español y ha liderado los mayores avances sociales de la última década. «¿Qué les molesta? ¿Que haya subido el salario mínimo? ¿Que haya blindado los derechos de las mujeres? ¿Que haya puesto a España a la cabeza de Europa en crecimiento y empleo?», cuestiona María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada en el Congreso.

Corujo destaca además que el PSOE ganó las últimas elecciones generales en Lanzarote con el mejor resultado de toda Canarias y uno de los mejores de todo el Estado, lo que evidencia el respaldo mayoritario de la ciudadanía de la isla al proyecto que lidera Pedro Sánchez. «Esa es la realidad democrática que les duele», subraya la diputada.

Para Corujo, esta propuesta no busca defender a Lanzarote sino «alimentar el odio y el ruido. Han convertido el Cabildo en un circo, y Oswaldo Betancort en el maestro de ceremonias de un espectáculo vergonzoso».

La secretaria socialista apunta a que «resulta indecente que quienes militan en el único partido condenado por corrupción en toda Europa y quienes blanquean y protegen al presidente valenciano Mazón pretendan ahora dar lecciones de dignidad política. Son los mismos que han hecho de la desvergüenza una forma de gobierno, y que ahora se atreven a señalar a quien fue elegido en las urnas y gobierna con una mayoría legítima. Es el mundo al revés».

El PP de Lanzarote ha elegido el camino «del esperpento, del insulto, de la mentira y de la sumisión a Vox. Y lo hace mientras Lanzarote sufre una crisis del agua, una emergencia habitacional y una saturación turística sin precedentes. Esa sí debería ser su prioridad». El único que se está ganando «a pulso» ser declarado non grato por esta isla es «quien la abandona cada día que pasa, quien se va de viaje mientras aquí no sale agua del grifo».

Desde el PSOE de Lanzarote concluyen que la derecha ya no tiene argumentos, «solo rabia. Y cuando no se tiene proyecto ni propuestas, solo queda el esperpento. Están demostrando que ya no representan ni a la oposición útil, ni al sentido común, ni a la dignidad democrática».