Jacobo Medina, en el trazado que se mejorará dentro de pocas semanas. C7

Pronta mejora de la carretera de Famara

Los trabajos se espera que estén completados antes de que acabe el año

CANARIAS7

Teguise

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:20

Obras Públicas del Cabildo, con Jacobo Medina, ha adjudicado la rehabilitación del firme del tramo final de la carretera LZ-402, entre Las Amapolas y Caleta de Famara.

Se harán los trabajos por casi 421.000 euros. La firma del contrato, en pocas fechas, abrirá un plazo máximo de dos meses para la ejecución de las faenas, con lo que es bastante probable que la actuación quede completada antes de que acabe el año.

«La carretera de Famara presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo y al volumen de tráfico. Con esta adjudicación damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos y usuarios, asegurando un firme renovado y en condiciones óptimas para la circulación», en versión de Medina.

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, subraya por su parte que esta actuación «refleja el compromiso del grupo de gobierno con la modernización de las infraestructuras viarias de la isla»; añadiendo que «la inversión en Famara no solo mejora la seguridad vial, sino que también refuerza nuestra apuesta por un modelo de gestión eficaz, que cumple con la palabra dada y da respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía».

