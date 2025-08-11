Premio a 22 años de fidelidad de Aer Lingus con Lanzarote

El Cabildo concede los Distinguidos del Turismo 2025 a Ereza Hotels & Resort, al Vertical de Montaña Blanca y Naji Zegdaoui Bardoukh

La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) ha dado a conocer el fallo del jurado de los Premios Isla de Lanzarote y Distinguidos del Turismo 2025. Estos galardones reconocen la excelencia, el compromiso, la innovación y la trayectoria de personas, empresas y entidades que contribuyen de forma significativa al desarrollo turístico y económico de Lanzarote.

El jurado ha concedido el Premio Isla de Lanzarote 2025 a la compañía aérea Aer Lingus, en reconocimiento a su contribución esencial al posicionamiento del destino en el mercado irlandés. La aerolínea celebra este año su 80º aniversario y sus 22 años de conexión interrumpida entre Irlanda y la isla.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destaca la relevancia de estos premios «como expresión del reconocimiento de la sociedad lanzaroteña a quienes, desde su ámbito de actuación, han ayudado a construir una isla más competitiva, sostenible y valorada como destino de primer nivel».

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, señaló que Aer Lingus representa al mercado irlandés, «el más fiel a la isla, con una destacada capacidad de gasto».

Los pasajeros de Aer Lingus, pertenecen a un perfil de gama media-alta, y la compañía, como parte de la alianza IAG, canaliza a los turistas de mayor poder adquisitivo en Irlanda. «Su conectividad estable con Lanzarote y su aportación continuada al turismo insular justifican el recibimiento de este galardón».

Asimismo, los Distinguidos del Turismo 2025 se han repartido en tres categorías. A nivel de empresa, el premio ha recaído en Ereza Hotels & Resorts. En la categoría de eventos, manifestaciones culturales y/o deportivas, se ha galardonado al Vertical de Montaña Blanca. Por último, en la categoría de personalidad, el jurado ha premiado a Naji Zegdaoui Bardoukh.

Además, se han acordado otorgar dos menciones especiales. Una de ellas a Salinas de Janubio, como enclave emblemático del patrimonio natural y paisajístico, y la otra a Pedro Orlando (Ico) Montelongo Pérez.

La entrega de los premios se celebrará el próximo 29 de septiembre en Costa Teguise, en un acto institucional que reunirá a los principales representantes del sector turístico de la isla y autoridades locales, adelantan fuentes de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote.