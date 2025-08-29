Habrá postes informativos en las paradas de guagua de Yaiza La instalación de 25 postes es fruto del acuerdo concretado entre Ayuntamiento y Cabildo

CANARIAS7 Yaiza Viernes, 29 de agosto 2025, 22:54

Ayuntamiento de Yaiza y Cabildo han llegado a un acuerdo para ejecutar el proyecto de instalación de 25 postes, con pantallas de información al viajero, en paradas de transporte de guaguas interurbanas.

Irán en distintos pueblos del municipio y en la línea interior de Playa Blanca.

La memoria del proyecto indica que los postes están alimentados con energía solar, por lo que no es necesaria instalación eléctrica alguna. En los emplazamientos donde se instalen los postes de información digital, se quitarán los tótems que ahora pueden verse en todas las paradas. Cada poste estará anclado en el piso y consta de un panel solar, un indicador de parada personalizada y una pantalla informativa de 15 pulgadas.

Marquesinas, sin fecha

La instalación irá al margen del proceso de renovación de las marquesinas, aún en espera.

En este sentido, la concejala de Transportes de Yaiza, Beatriz Vázquez, sostiene que «es otro de los compromisos del Cabildo de Lanzarote con Yaiza pendiente de financiación. La colaboración interadministrativa para las marquesinas la firmamos en septiembre del año pasado y todavía no han sido instaladas, de hecho, en diciembre, cuando comenzó la prueba piloto del servicio de taxi - guagua en El Golfo, se lo recordamos personalmente al presidente Oswaldo Betancort y el problema desde entonces ya era falta de dinero».