La portavoz del PSOE en Tinajo denuncia una agresión en el Ayuntamiento Begoña Hernández asegura que fue un operario usó la fuerza para evitar la consulta de documentos. Se vincula la acción con el alcalde, Jesús Machín

CANARIAS7 Tinajo Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:27

Begoña Hernández, portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Tinajo, ha sido esta semana víctima de un episodio violento en el ejercicio de sus funciones en el Consistorio, según nota dada a conocer este viernes por su formación. Fue supuestamente atacada por un trabajador municipal.

Los hechos, que ya han sido denunciados por Hernández, ocurrieron cuando la munícipe acudió al Ayuntamiento, tras haber sido autorizada previamente, para consultar documentación municipal; después de varios intentos infructuosos para que se le entregara copia de la misma a través de los cauces habituales. «Una vez allí, y mientras intentaba fotografiar los documentos, algo que está plenamente amparado por la ley, un trabajador le impidió hacerlo por la fuerza», se dice en la comunicación trasladada a la opinión pública.

La portavoz de la ejecutiva insular del PSOE de Lanzarote, Cristina Duque, ha expresado este viernes, en nombre del fuerza política, su completo respaldo y solidaridad con la compañera. Y siendo contundente añade que «una concejala tiene el derecho y el deber de fiscalizar la acción del gobierno municipal. Lo que ha ocurrido en Tinajo es gravísimo: no solo se ha obstaculizado ese derecho, sino que se ha llegado a la violencia. Es intolerable y no lo vamos a permitir».

Desde el PSOE de Lanzarote se considera que esta situación «no es un hecho aislado. Pleno tras pleno, la concejala Begoña Hernández viene soportando un trato vejatorio por parte del alcalde, Jesús Machín, con descalificaciones, faltas de respeto y comentarios machistas que han sido denunciados públicamente por el grupo socialista».

«No lo vamos a normalizar»

«Este episodio es la consecuencia directa de un clima de hostilidad que lleva demasiado tiempo instalado en el Ayuntamiento de Tinajo, alimentado por la actitud autoritaria y agresiva de su alcalde», en opinión de Duque, precisándose que «cuando desde la alcaldía se faltan al respeto los principios básicos del juego democrático, pasan cosas como ésta. Y no lo vamos a normalizar»

El PSOE de Lanzarote contempla ejercer medidas judiciales. «Vamos a defender con firmeza los derechos de nuestras compañeras y compañeros, y a denunciar cualquier abuso de poder o intento de silenciar a quienes ejercen la oposición con responsabilidad y valentía», en versión de la portavoz.