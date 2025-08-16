La población laboral se estabiliza, tras el último récord alcanzado en la primavera Se estanca la tendencia de auge constante que se vino dando desde 2021. Constan más 69.500 profesionales de alta entre los siete municipios

Al inicio justo del actual segundo semestre de 2025, nada menos que 69.521 residentes lanzaroteños tenían trabajo oficialmente reconocido, algo más de 1.900 por encima del registro de doce meses antes, según estimaciones dadas a conocer por el Instituto Canario de Estadística (Istac). Siendo notable el registro, queda por debajo del certificado al empezar abril, con casi dos centenas menos de profesionales, parándose así la tendencia de crecimiento continuado en la materia que se vino observando desde mediados de 2021.

Por tipo de ocupación, sigue mandando el empleo por cuenta ajena, pues se cerró el primer semestre con 57.215 trabajadores bajo esta modalidad; mientras que constan 12.306 ocupaciones son por cuenta propia. Se mejora en ambos conceptos en relación a los números de comienzo del verano precedente.

Tomando reflejo por sectores, encabeza servicios, como suele ser norma, con la hostelería y comercio como referentes, estando conformado el balance al completo por 62.134 profesionales en activo. La parte opuesta está protagonizada por la agricultura, con apenas 665 altas en vigor directamente relacionadas con este sector. La industria tiene 2.216 profesionales en el activo en el conjunto de los siete municipios, abundando la manufactura; por debajo así del peso del sector de la construcción, sector con justo 4.506 profesionales.

Valoración por territorios

Arrecife se mantiene en el último análisis del Istac como el foco de mayor concentración de población laboral en el conjunto de Lanzarote, con 24.544 inscritos a nivel oficial (20.220 en ajena y 4.324 en propia). El contrapunto nuevamente viene reflejado en el ámbito municipal de Haría, con 1.178 empleos (787 por ajena y 391 por propia). Se va a más en ambos territorios en relación a doce meses atrás; como pasa igualmente con los cinco municipios restantes de la isla.

Tías arrancó este tercer trimestre de 2025 con justamente 13.067 trabajadores con ocupación laboral reconocida de manera oficial (10.824 por cuenta ajena y 2.233 propia); a distancia notable de Yaiza, que tiene 10.746 empleos (9.293 por ajena y 1.453 en propia); e igualmente por arriba de Teguise, donde se completó la mitad del ejercicio en curso con 10.315 puestos de trabajo de alta oficial (8.175 por ajena y 2.140 por propia).

San Bartolomé continúa en el quinto puesto insular en población laboral, con 7.746 empleos (6.456 ajena y 1.290 propia); manteniéndose Tinajo como penúltimo ámbito en suma de puestos laborales de alta, con 1.925 empleos (1.450 ajena y 475 propia).