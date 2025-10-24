Pleno de vergüenza en el Cabildo

Paula Corujo es felicitada por Oswaldo Betancort, antes del desenlace con polémica.

El pleno de este viernes en el Cabildo dejó patente que hay ínfima armonía entre gobierno y oposición. Tras varias salidas del salón del presidente, Oswaldo Betancort, por cuestiones de agenda; los consejeros oponentes decidieron abandonar el lugar, en protesta.

Como consecuencia, no se debatieron varios puntos contenidos en el orden del día; mientras que otros puntos tuvieron desarrollo con la versión en exclusiva de los consejeros gobernantes.

Previamente al lío, el pleno sirvió para aprobar el destino de una partida de casi 1,5 millones de euros para crear un Centro de Coordinación Insular (CECOPIN), para emergencias. Además, hubo acuerdo para ceder una subvención de 200.000 euros al colectivo Sara. Tomó posesión como consejera la socialista Paula Corujo, que suple a Andrés Stinga.

La polémica sesión se ofreció a través de YouTube, donde ha quedado alojada, como las previas.

La oposición, aún sin terminar el pleno, registró una petición de pleno extraordinario.

Acuerdos adoptados

Entrado en materia, el acuerdo que afecta al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa deberá servir para la implantación de un Centro de Coordinación Insular (CECOPIN).

Este nuevo órgano operativo efectuará el seguimiento de las acciones encaminadas a hacer frente a la emergencia en su ámbito territorial y competencial. Por tanto, y una vez se instale, las emergencias y llamadas al 112 serán gestionadas directamente por personal en Lanzarote, con lo que se confía en ganar en eficacia.

El proyecto prevé la adquisición del material específico necesario y la presencia de personal técnico y operativo propio del Consorcio, con equipos de intervención, mandos intermedios, alta dirección, así como personal de las entidades que integran o colaboran con el sistema insular de emergencias.

La aprobación se agradeció por el consejero del ramo, Kiko Aparicio.

Laboratorio Climático Insular

Por otro lado, en la sesión presidida por Oswaldo Betancort se aprobó dar una subvención de 200.000 euros al colectivo Sara, para que mantenga sus acciones de bienestar animal, con presencia en los siete municipios. La iniciativa fue presentada por el consejero Armando Santana; también valedor del punto centrado en la consideración de la isla como un Laboratorio Climático Insular, que salió adelante por unidamidad.

En lo que respecta a la socialista Paula Corujo, suple a Andrés Stinga, quien renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva faceta como presidente de la asociación de taxistas Ajey Tamia, en San Bartolomé, como CANARIAS7 dio cuenta en agosto.