Plazo para las ayudas a escuelas deportivas y deportistas de alta competición

El Cabildo, a través del Área de Actividad Física y Deportes, ha abierto esta semana la convocatoria de dos nuevas líneas de subvenciones deportivas de concurrencia competitiva, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá habilitado hasta el viernes 24 de octubre.

La primera convocatoria está dirigida a las escuelas deportivas de interés en Lanzarote y La Graciosa, dotada con 434.000 euros. Su objetivo es ayudar a sufragar los gastos de organización y funcionamiento de las entidades.

La segunda línea de subvenciones, destinada a deportistas de alta competición en los siete municipios, cuenta con un crédito de 71.000 euros.

«Estas líneas de apoyo son esenciales para seguir impulsando la práctica deportiva en todas sus etapas, desde la base hasta la élite», según el consejero responsable, Juan Monzón.

Los detalles de la iniciativa figuran en la web oficial de la primera Corporación.