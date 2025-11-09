Plantación de árboles en el barrio de Valterra La actuación, con patrocinio municipal, contará con resultados durante el invierno

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Varios espacios de Valterra, próximos al Centro de Salud, contarán con árboles durante el invierno, gracias a las obras que se ejecutan estos días, con patrocinio del Consistorio de Arrecife, a través de la Concejalía de Parques.

Se está instalando la nueva red de riego automático y colocando alcorques, con más de un metro de profundidad, a bien de que las raíces no dañen el pavimento en el futuro.

Las obras marchan al ritmo convenido, según se valoró en la visita a la zona hecha por el alcalde, Yonathan de León; en compañía del concejal del ramo, Roberto Herbón.

Asfaltado

Al margen, en semanas se reasfaltarán varias calles de la zona. En especial, en las inmediaciones de la plaza Gobernador García Hernández.