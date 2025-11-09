Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 10 de noviembre de 2025
Supervisión de trabajos. CBL

Plantación de árboles en el barrio de Valterra

La actuación, con patrocinio municipal, contará con resultados durante el invierno

CANARIAS7

Arrecife

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Varios espacios de Valterra, próximos al Centro de Salud, contarán con árboles durante el invierno, gracias a las obras que se ejecutan estos días, con patrocinio del Consistorio de Arrecife, a través de la Concejalía de Parques.

Se está instalando la nueva red de riego automático y colocando alcorques, con más de un metro de profundidad, a bien de que las raíces no dañen el pavimento en el futuro.

Las obras marchan al ritmo convenido, según se valoró en la visita a la zona hecha por el alcalde, Yonathan de León; en compañía del concejal del ramo, Roberto Herbón.

Asfaltado

Al margen, en semanas se reasfaltarán varias calles de la zona. En especial, en las inmediaciones de la plaza Gobernador García Hernández.

