La planta de compostaje de Zonzamas, por algo menos de 6 millones de euros La adjudicación se espera que pueda concretarse durante octubre. Se aspira a que la construcción se pueda concretar durante 2026

José R. Sánchez López Teguise Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:57

La propuesta de dos empresas sevillanas asociadas para la ocasión (Medio Ambiente, Residuos y Agua Marea junto con Heliopol) va camino de ser la escogida por el Cabildo para ser la base de la futura construcción de la planta de compostaje del Complejo Ambiental de Zonzamas. Es la favorita, junto con los buenos aspectos técnicos, por la parte económica, al ceñirse a una partida, con impuestos, de 6 millones de euros.

La alternativa de las mercantiles de la capital andaluza es la más económica de las cuatro opciones registradas. Todas ellas contienen proposiciones monetarias por debajo del presupuesto de salida, cifrado en más de 7 millones de euros, como se dio a conocer en el pasado verano.

Es bastante probable que esta semana se dé un principio de acuerdo con respecto a la adjudicación. De este modo será factible la firma del contrato correspondiente antes de que el año acabe. De ser así, la construcción de la planta se podría iniciar a comienzos de 2026, con lo que la infraestructura podría estar en servicio para finales del año venidero. Para la ejecución física de las obras se ha establecido un periodo máximo de diez meses.

El nuevo equipamiento se integrará dentro del Complejo Ambiental de Zonzamas, como ya dio cuenta CANARIAS7. Contará con un diseño moderno y eficiente, donde deberá destacar la presencia de una nave de 2.200 metros cuadrados, equipada con un sistema de fermentación en trincheras y ventilación forzada, lo que acelerará el proceso de compostaje con las máximas garantías ambientales. Su estructura metálica y cubierta de doble vertiente respetará las alturas ya existentes en el recinto que acoge los residuos que se generan en los siete municipios de la isla.

2.600 toneladas al año

La construcción de esta planta permitirá tratar anualmente unas 3.500 toneladas de biorresiduos y 875 toneladas de restos vegetales, lo que se traducirá en la obtención de 2.600 toneladas de compost al año. Es una infraestructura diseñada para responder a la nueva realidad de recogida separada de la fracción orgánica, con el quinto contenedor como parte básica de la red.

La planta de compostaje tiene el informe de impacto ambiental, para un periodo de cuatro años, concedido por el Ejecutivo canario, a través de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía. El acuerdo ya se adoptó el 20 de junio de 2024; poniéndose así colofón a las tramitaciones empezadas en 2023. Este plácet ha sido crucial al tiempo de permitir la licitación, a través del Área de Residuos, con Domingo Cejas.