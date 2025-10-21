Plan en Arrecife para responder a demandas ciudadanas Se tomarán acciones basadas en el diagnóstico sobre carencias basado en 558 encuestas vecinales

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 21 de octubre 2025, 23:16 Comenta Compartir

El Consistorio de Arrecife articulará medidas para solventar las mayores carencias que ofrece la ciudad, según el diagnóstico sociocomunitario de reciente elaboración, basado en 558 encuestas personales; dijeron en la presentación del informe, Echedey Eugenio, teniente de alcalde, y Cata Suárez, titular de la Concejalía de Participación Ciudadana.

El estudio, hecho bajo responsabilidad de Eliana Parrilla, hace énfasis en que se necesitan acciones para combatir la inseguridad, mejorar la limpieza callejera, ganar en actividad cultural, mejorar los servicios públicos y hacer frente a las dificultades a la hora del acceso a una vivienda.

El diagnóstico propone medidas que abarcan desde la rehabilitación urbana y la mejora de la movilidad hasta la dinamización de los centros socioculturales y la puesta en marcha de presupuestos participativos; con implicación municipal, directa e indirecta.

Valoraciones

«Escuchar a la ciudadanía ha sido clave para construir un retrato honesto de los retos y oportunidades que tiene Arrecife. Hemos constatado que existe un gran deseo de implicarse, pero también la necesidad de generar espacios y que lo hagan posible», según la autora del informe; añadiendo Parrilla que los resultados «ofrecen una base sólida para diseñar estrategias locales de regeneración urbana y comunitaria».

Previamente, Echedey Eugenio, subrayó que «este diagnóstico no se quedará en un informe; se convertirá en una hoja de ruta para orientar nuestras políticas públicas con base en la participación real de los vecinos». El teniente de alcalde destacó, además, que «entender lo que siente y piensa la ciudadanía es esencial para construir una ciudad más justa, inclusiva y cohesionada».

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Cathaysa Suárez, resaltó que «por primera vez, Arrecife cuenta con un estudio tan completo sobre la vida de sus barrios, elaborado con la implicación directa de la ciudadanía». Añadió que «este diagnóstico es una herramienta viva que permitirá guiar acciones concretas para dinamizar los centros socioculturales, fomentar la participación de colectivos vecinales y mejorar la comunicación entre vecinos e instituciones».

