El personal del Cabildo se queda sin cestas navideñas, por un fallo judicial Intervención advierte en un informe de que el reparto del material conllevaría «riesgo de responsabilidad por administración desleal»

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:33

A diferencia de los últimos años, en las próximas navidades no se repartirán cestas entre los trabajadores del Cabildo E igual pasará con las entidades asociadas; con más de un millar de profesionales implicados, en consecuencia. La razón, un informe de Intervención oficializado el 21 de noviembre, donde se advierte de que hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Cuentas nº 7/2023 de 5 de diciembre.

La comunicación se ha trasladado a Miguel Ángel Jiménez, consejero de Recursos Humanos, para que actúe en consecuencia.

Se concreta en el documento que «la tramitación y adquisición de las cestas de Navidad para el personal es contraria a Derecho», agregándose que se ha rubricado un informe desfavorable de control financiero. Como consecuencia, se añade, «para cumplir estrictamente con el principio de legalidad al que está sometida la Administración, y para evitar la responsabilidad contable por alcance, así como el riesgo de responsabilidad por administración desleal, el Cabildo Insular de Lanzarote no podrá proceder con la compra y entrega de las cestas».

De este modo, en caso de tomarse alguna medida, en aras de hacer valer la distribución, habría que optar por el levantamiento del reparo, con posibles consecuencias de índole jurídico.

Municipio madrileño

La sentencia en la que se basa la medida afecta a un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. En concreto, Venturada, municipio con apenas 2.500 residentes, a más de medio centenar de kilómetros de la capital. Por parte del Tribunal de Cuentas, desde el Departamento Primero; se entra a valorar en la decisión de adquirir cestas. Estas compras se tildan como de «gasto estéril para la consecución de un interés general», alertando de que, pese a ser una práctica habitual la entrega de lotes, «una costumbre por si sola no se convierte en una legalidad», con consecuencias para quien firmó la orden de compra del material.

Cabe tener en cuenta que ya en el pasado año fueron varias instituciones en suelo peninsular las que renunciaron al regalo de las cestas entre su personal. No fue así en el Cabildo, ni en el Consistorio de Arrecife.

En el particular de la primera Corporación, se hizo un desembolso directo para la compra de 860 cestas; añadiéndose las adquisiones de los organismos asociados. Para cada cesta se hizo una reserva de 124 euros. Constan años en que el personal optó por donar de modo integro el regalo, como aconteciera en 2020.

En cuanto a la capital, se tomaron medidas para repartir 550 cestas, cada una de las mismas valorada de salida en 98 euros.