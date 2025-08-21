Periodo para el pago voluntario de tasas e impuestos en Tías
El 20 de octubre es el día final para evitar el abono de recargos
Tías
Jueves, 21 de agosto 2025, 22:40
El Ayuntamiento de Tías procedió este jueves a la apertura del periodo voluntario de pago de los principales impuestos y tasas municipales, que se prolongará hasta el 20 de octubre.
El 5 de septiembre es la fecha marcada para el cobro de recibos domiciliados de rodaje, vados y ocupación de espacios públicos.
Y el 3 de octubre se cobrarán los recibos domiciliados por tenencia de inmuebles y desarrollo de actividades económicas.
A partir del 21 de octubre, los recibos que consten como impagados pasarán a tener recargos.
El consistorio mantiene un correo electrónico para resolver dudas y atender a los contribuyentes, caso de recaudacion@ayuntamientodetias.es.
En cuanto al procedimiento del pago, «aquellas personas que disponen de certificado digital pueden descargarse el recibo correspondiente a través de la Sede Electrónica, disponible también en nuestra página web, sin necesidad de acudir al Ayuntamiento», según el edil de Hacienda, Tomás Silvera.
