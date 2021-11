CC se perfila como nuevo socio de la alcaldesa de Arrecife

El portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, aseguró ayer, viernes, que su partido va a «intentar dar estabilidad» en el Ayuntamiento de Arrecife --donde tienen ocho concejales-- tras la expulsión de los concejales del PSOE y la ruptura del pacto de gobierno municipal

«Desconozco el tema, pero la filosofía de CC es dar tranquilidad y estabilidad a las instituciones», señaló, aunque precisó que al no ser ya secretario general no dispone de toda la información. Barragán apuntó que CC no tiene «pactos naturales» con nadie, al contrario, es un partido político «que ocupa la centralidad» y no descarta llegar a acuerdos «en cualquier momento» con fuerzas políticas para gobernar las instituciones salvo con VOX y Unidas Podemos, según se aprobó en los comicios de 2019.

No obstante, mostró su sorpresa con que ahora que llevan «tres años fuera de las instituciones» también tengan «la culpa» de lo que ocurre dentro de los gobiernos, como insinuó la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo. «Es difícil de entender», aseguró. Así, dijo que la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez (PP), comentó que «no hay condiciones» para seguir con el pacto de gobierno y la presidenta del Cabildo dice que el pacto con el PP «era magnífico» pero lo rompe. «¿Quién genera inestabilidad?», se preguntó Barragán.

Echedey Eugenio, la incógnita

En consonancia con el portavoz parlamentario de CC, la secretaria insular nacionalista en Lanzarote, Migdalia Machín, añadió que negociará con el PP para integrar «a todos los concejales» en el gobierno, contando también con Echedey Eugenio, quien sostiene que es «la referencia en la capital». CC pasaría así de la oposición a formar parte del grupo de gobierno municipal

Sin embargo, según fuentes cercanas a CC, si finalmente se cierra el pacto con el PP, Echedey Eugenio, no sería el teniente de alcalde de Arrecife. Al parecer, el actual secretario de organización de los nacionalistas y el candidato a la alcaldía capitalina, preferiría, por cuestiones personales, jugar un papel secundario en el futuro pacto.

Por su parte, la alcaldesa Astrid Pérez se reunió ayer mismo con el representante de CC, David Jesús Toledo, y la portavoz de Lanzarote en Pie, Laetitia Christelle Padilla, para abordar la posible incorporación de ambas formaciones al grupo de gobierno municipal. Así lo informó el Ayuntamiento, que agregó que se busca de esta manera que se incorporen al pacto suscrito por la buena gobernabilidad del municipio, entre PP- Nueva Canarias y Somos Lanzarote.

Se trata de «una primera toma de contacto» de una serie de encuentros que se continuarán realizando a lo largo de los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Arrecife, a excepción del PSOE.

La alcaidesa añadió, durante el encuentro celebrado con cada miembro de CC y de Lanzarote en Pie, que la base primordial para el buen gobierno de la ciudad «pasa por la lealtad y las buenas prácticas en la gestión pública» y, en ese sentido, invitó a ambas a sumarse al gobierno.