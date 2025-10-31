Patrimonio histórico en San Bartolomé Cada jueves de noviembre habrá un encuentro en la Casa Ajei

CANARIAS7 San Bartolomé Viernes, 31 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Cuatro charlas durante los jueves de noviembre, la primera el día 6 y la postrera el 27, son la base de las jornadas que el Consistorio de San Bartolomé ha organizado sobre patrimonio histórico.

Las sesiones serán en la Casa Ajei, todas ellas a las 20.00 horas. Se busca difundir los valores culturales del municipio.

Para el alcalde, Isidro Pérez, subrayó «estas jornadas son una invitación a mirar hacia nuestro pasado con orgullo y una oportunidad para poner en valor nuestro patrimonio como parte esencial de la identidad de San Bartolomé».

Por su parte, la concejala de Patrimonio, Alma González, recalca sobre esta iniciativa que «con esta segunda edición, queremos seguir acercando el patrimonio a nuestros vecinos y vecinas, hacerlo accesible y fomentar la participación. Cada ponencia ofrece una visión diferente que nos ayuda a comprender mejor nuestra identidad como pueblo».

Programa

El encuentro comenzará el 6 de noviembre con la conferencia 'La figura de Francisco Guerra Betancort', a cargo de Manuel Hernández, doctor en Historia y catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna.

El 13 de noviembre continuará la programación con 'La arqueología cotidiana y el territorio que habitamos', presentada por José de León, arqueólogo y director del proyecto de Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas, fundador del Centro UNESCO de Gran Canaria y profesor en la ULPGC.

Por otra parte, el 20 de noviembre se abordará 'El teatro aficionado en San Bartolomé', con Zebensui Rodríguez, historiador del Arte por la Universidad de La Laguna. Esta jornada incluirá una intervención teatral a cargo de José Pedro Carrión.

Las conferencias concluirán el 27 de noviembre con 'Los Ranchos de Pascua: memoria cantada del Pueblo', presentada por Pedro Quintana, doctor en Historia por la ULPGC y profesor de enseñanza secundaria, que culminará con una propuesta músico-poética.