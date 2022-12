Una parranda de lujo con Ainhoa Arteta

El trío lanzaroteño 'Malvasía Sound' formado por Ciro Corujo, José Vicente Pérez y Adrián Niz, no deja de volar alto en su proyecto de expandir el folklore canario más allá de nuestras fronteras. El grupo formado durante la pandemia -como un proyecto de amigos, que se veían en los conciertos y siempre se decían: «tenemos que montar algo»- acaba de regresar de una gira por las islas y la península, en la que no han parado de cosechar éxitos y que han cerrado con una anécdota que seguro que no olvidarán.

Los tres virtuosos: el cantador Ciro Corujo, el timplista José Vicente Pérez, y el joven giuitarrista Adrián Niz, tras recorrer Canarias, ofrecieron su espectáculo en Murcia (Auditorio Puertas de Castilla), Sevilla (Hogar Canario) y Madrid (Espacio Garaje de Lola), donde realmente triunfaron llenando y agotando las entradas en todos ellos.

En el caso del concierto ofrecido en 'Garaje Lola', el trío fue invitado a actuar por los propios responsables de espacio multicultural, que es hoy uno de los referentes más destacados del arte, la cultura, la música y los espectáculo, y un atractivo de primer nivel de la noche madrileña.

Precisamente en esta actuación contaron entre el público asistente con la presencia de la cantante lírica Ainoha Arteta, que según confirman varios asistentes, vibró con las geniales interpretaciones de los tres componentes de este trío, que está ganando día a día una gran popularidad en su proyecto musical. Un proyecto centrado en las melodías de la cultura popular canaria, a base de Isas y Folías, que sus interpretaciones entroncan de una forma magistral con la importante influencia latinoamericana, de los boleros, habaneras, zambas, así como fusiones e interpretaciones en clave canaria de algunas conocidas canciones del pop, el Rock, o el jazz o el Reggae.

Vídeo.

La anécdota de la noche llegó cuando al finalizar la actuación, la soprano, -una de las voces más reconocidas de la ópera en todo el mundo-, se acercó al camerino a saludar a los tres músicos canarios, en cuyo encuentro se interesó muy vivamente por el instrumento del timple, que en un momento dado cogió con sus manos para probar el sonido típico de sus acordes.

Según reconocen los presentes, la soprano -a quien se veía familiarizada con los instrumentos de cuerda- trató de interpretar algunas melodías. Después departió amistosamente con los tres integrantes del grupo, se interesó por su virtuosismo musical y su cautivadora forma de interpretar el folclore de las islas.

Finalmente, los responsables de la sala ofrecieron un vino a los asistentes y ya no hubo excusas: se montó improvisada una parranda, con un plantel de lujo formado por el trío conejero, Ainoha Arteta, o el tenor también lanzaroteño, Pancho Corujo, que dio por cerrada la noche.

Los tres virtuosos completaron así una gira triunfal tras ser aclamados en las salas más importantes del archipiélago, con un colosal José Vicente Pérez, la devastadora voz de Ciro Corujo y un enorme guitarrista pese a su juventud, Adrián Niz, con su caudal de savia nueva.