El parque urbano de Playa Honda depende del enganche eléctrico

José R. Sánchez López San Bartolomé Domingo, 20 de abril 2025, 21:40

La puesta en funcionamiento del parque urbano de Playa Honda se confía en que pueda tener lugar antes de que concluya la primavera. No hay fecha concreta, no obstante, pues se está a la espera de que puedan concretarse, con certificación, las conexiones eléctricas, según Isidro Pérez, alcalde de San Bartolomé. Hasta que no se cuente con este requisito, en consecuencia, se mantendrá el vallado perimetral.

Ya se ha quitado parte del material alambrado, quedando el resto a expensas, además de la iniciativa relacionada con Endesa, de que el Cabildo dé llaves de algunas edificaciones a estrenar.

Dispone, en varias hectáreas de extensión, de espacios para el desarrollo de iniciativas comunitarias, sociales y culturales. También tiene zonas destinadas al esparcimiento de mascotas, quioscos y puntos verdes, destacando el árbol del viento, ya en uso desde hace algunas semanas.

Ubicado en Guacimeta, junto al campo de fútbol y casi lindando con el aeropuerto, el parque es fruto de una inversión de 3,1 millones de euros, con implicación del Cabildo, a través de Obras Públicas, con Jacobo Medina.

Está basada la infraestructura en la propuesta 'Activar el cráter', con la firma de Iván Torres Ramón y Martín Toimil Mato, ganadores en su día del concurso de ideas. Su construcción se inició en el pasado mandato. Su estreno acontecerá con retraso sobre los plazos marcados de inicio, pues se llegó a decir que iba a estar para inicios del pasado año.