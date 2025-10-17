El parque fotovoltaico entre Arrecife y San Bartolomé tiene apoyo de Iberdrola El BOE da cuenta del proceso que sigue el Gobierno de Canarias, de cara a la instalación de 8.280 módulos junto al vertedero de Argana

José Ramón Sánchez López Arrecife Viernes, 17 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

A pesar de la negativa mostrada días atrás por el Cabildo, con rechazo también del Consistorio de San Bartolomé, lo cierto es que sigue adelante el procedimiento administrativo de cara a que prospere el parque fotovoltaico Yagabo Solar. Este viernes se dio cuenta del oportuno anuncio a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), quedando en claro que la iniciativa cuenta con el respaldo de Iberdrola, a nivel logístico.

En la referida comunicación estatal se mantiene la relación de fincas a expropiar, la misma que ya se dio a conocer el pasado mes en diversas publicaciones oficiales de ámbito regional, con implicación de la Dirección General de Energía del Gobierno canario. Y vuelve a queda en claro que la infraestructura se quiere colocar en un espacio próximo al vertedero de Argana, ocupando suelo de Arrecife y San Bartolomé.

Este parque fotovoltaico está promovido por la mercantil Desarrollos Renovables FV Lanza, entidad constituida en 2023 en Tenerife, con un capital social de 3.000 euros. La intención empresarial, como CANARIAS7 ya ha dado a conocer, pasa por hacer frente a una inversión de algo más de 5 millones de euros.

La intención empresarial pasa por hacerse con al menos 5.500 metros cuadrados de suelo, afectando a más de una veintena de fincas; para dar pie a la presencia de 8.280 módulos para constituir la base esencial del parque fotovoltaico, quedando para este parte de la actuación el empleo de 2,37 millones de euros. Para la logística exterior se prevé un capital de 2,69 millones de euros.

«El módulo fotovoltaico escogido para este proyecto es del tipo bifacial, del fabricante Trina Solar o similar», según figura en el proyecto, «lo que implica que aprovechará para generar energía a través de sus dos caras».

Periodo para las alegaciones

Una vez dado a conocer la iniciativa en el marco del BOE, queda abierto un periodo para tramitarse posibles alegaciones, con la previsión inicial de que este plazo se extienda hasta mediados de noviembre venidero. Se contemplan pronunciamientos en contra del Cabildo, a tenor de declaraciones recogidas al respecto por este diario, del Cabildo y del Consistorio de San Bartolomé. Y está por ver qué se hace por el Ayuntamiento de Arrecife.

La negativa de las instituciones oficiales va en consonancia con el rechazo que se mostraba en 2022 al parque fotovoltaico de la mercantil Merry Sun, también en el entorno del vertedero de Argana, con mucho mayor tamaño. Aquella iniciativa preveía la presencia de 34.650 módulos, en el marco de una inversión establecida en 14,1 millones de euros.