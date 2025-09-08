Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Oficina de Empleo, en Arrecife. COBER LANZAROTE

El paro se redujo en agosto, pese a perderse empleo en Tías

Constan oficialmente algo menos de 7.100 profesionales sin ocupación entre los siete municipios

J.R.S.L.

Arrecife

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:19

Septiembre se abrió con 7.077 profesionales oficialmente en paro en Lanzarote, 112 casos menos que al acabar julio. Se debió a que se dieron buenos números en general, salvo en Tías.

En suelo sureño hubo pérdida de puestos laborales en el cómputo global, con 14 casos más que en la estadística previa, para llegar a 742 profesionales en paro.

Del resto, en Arrecife bajó el paro en 59 apuntes, para un balance final de 3.508 casos; en Haría se bajó en 12 casos y en San Bartolomé en 6, para sumar 263 y 871 apuntes. En Teguise bajó en 13 casos, en Tinajo en 12 y en Yaiza en 24; para respectivamente quedar en 853, 290 y 550 demandantes de empleo a la espera.

Sigue predominando el paro femenino en Lanzarote. Hay 4.068 mujeres en situación de paro oficial, frente a 3.009 hombres en igual condición de precariedad.

Contratos

En agosto, de otro lado, cabe decir que se firmaron 4.892 contratos de trabajo. Se sumaron 38.332 en los primeros ocho meses.

