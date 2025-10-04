Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel ofreciendo puestos de trabajo en Arrecife. C7

El paro bajó en los siete municipios en septiembre

En conjunto hay 6.764 demandantes de ocupación, según cuentas oficiales

José R. Sánchez López

Teguise

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:19

Septiembre se cerró con 6.764 demandantes de empleo a nivel oficial en Lanzarote, tras bajar el paro de manera notable el pasado mes en los siete municipios. Es el apunte más bajo en más de tres lustros. En comparación con agosto, constan 313 personas desempleadas menos.

Arrecife suma 3.334 demandantes (174 menos), Haría 253 (10 menos), San Bartolomé 821 (50 menos), Teguise 809 (44 menos), Tías 720 (22 menos), Tinajo 282 (8 menos) y Yaiza 545 (5 menos).

Sigue siendo mayor el paro femenino. Hay 3.882 mujeres sin ocupación y 2.882 hombres en igual situación de precariedad.

Contratos

El pasado mes se firmaron 5.337 contratos, siendo septiembre el segundo periodo mensual con mejor anotación en lo que va de 2025; según las valoraciones oficiales.

En los primeros nueve meses fueron 43.993 contratos los establecidos en el conjunto de Lanzarote, con leve repunte en comparación con los tres primeros trimestres del pasado año.

