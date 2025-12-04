Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lanzarote

El paro apenas bajó en noviembre

En el pasado mes fue a menos la firma de nuevos contratos laborales

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:07

El pasado mes se cerró con 6.924 profesionales en situación de desempleo, con descenso de 6 apuntes en relación a octubre. En parte, por la firma de menos acuerdos que en fechas previas, pues se sellaron 4.753 contratos laborales, cuando es común pasar de 5.000 .

Bajó el paro en Arrecife (3 menos para 3.484 de total), Teguise (28 menos para 789), Tías (2 menos para 730) y Yaiza (10 menos para 548). Y subió en Haría (4 más para 251) y San Bartolomé (33 más para 854). En Tinajo se repitió estimación (268).

Hay más mujeres sin empleo, 3.885; que hombres, 3.039.

En contratos constan en once meses justo 53.924; con merma del 2,3% si se compara con 2024.

En cuanto al desempleo, la situación actual con respecto a doce meses atrás es altamente positiva en lo que a números en crudo se refiere, pues al empezar diciembre de 2024 se reconocía oficialmente la presencia entre los siete municipios de 7.461 profesionales en paro.

